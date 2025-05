Szja-bevallás: sok pénzt bukhat, aki nem lép időben!

Május 20-án éjfélig lehet elfogadni, módosítani és kiegészíteni az idei szja-bevallásokat. Ennek legegyszerűbb módja a NAV által elkészített tervezetet átnézése és esetleges kiegészítése. Ezt minden érintettnek érdemes időben megtennie, mert sok pénz múlhat rajta!

Közeledik a 2025-ös szja-bevallás határideje Fotó: nav.gov.hu

Ezért ne hagyjuk az utolsó pillanatra az szja-bevallás átnézését

Idén is a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) készíti el a legtöbb ember adóbevallását. A folyamat automatikus és a végéhez közeledik. A NAV által összeállított dokumentum az eSZJA felületen érhető el a legegyszerűbben Ügyfélkapu+ vagy DÁP alkalmazás segítségével. Az itt található adóbevallás-tervezetet érdemes alaposan átnézni és ha szükséges kiegészíteni, hogy mielőbb hozzájuthassunk a minket illető adó-visszatérítéshez.

Sokan nem nézték még át az idei adóbevallásukat

A NAV idén több mint 5,6 millió adózónak készítette el az szja-bevallási tervezetét, amit május 5-ig az eSZJA-n nagyjából egymillióan véglegesítettek. Tehát még sokan nem hagyták jóvá az adóbevallásukat, amit két okból is érdemes mindenkinek időben átnéznie: egyrészt azt érdemes megnézni, szerepel-e benne minden adókedvezmény, amire jogosultak vagyunk, másrészt azt is olvassuk át, hogy minden tavaly (2024) szerzett jövedelem szerpele-e a tervezetben!

Kinek kell kiegészítenie a tervezetet?

A leggyakoribb jövedelemtípus, amiről a NAV-nak nincs meg minden adata, így bele sem tudja írni a tervezetbe, az a magánszemélyek lakáskiadásból és ingatlaneladásból származó jövedelme. Így aki például tavaly akár egy napra is kiadta a lakását valakinek, ki kell egészítenie az szja-tervezetét. Szerencsére idén április végétől már ennek bevallásában is segít a NAV: az érintetteknek most már nem kell hosszasan számolgatni, elég néhány egyszerű kérdésre válaszolni és a program automatikusan kitölti a szükséges részeket a bevallásban!

Az 1+1 százalék felajánlásról se feledkezzen meg senki

Az adónk 1+1 százalékának felajánlásáról is a NAV eSZJA felületén lehet a legegyszerűbben rendelkezni, amit eddig már több mint 680.000-en meg is tettek. Aki még nem rendelkezett ezekről az összegekről, az május 20-ig még ezt is megteheti és az egyik 1 százalékot felajánlhatja egy civil szervezetnek, további 1 százalékot pedig valamelyik vallási közösségnek.