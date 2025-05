Most örülj a napos időnek, csütörtökön borul minden

A nyárias, napos időt kiélvezni nem maradt sok időnk, ugyanis a hét vége felé borul minden. A gomolyfelhők időnként megjelennek, de kedden hazánk nagy részén több órára is kisüt a nap – magas UV-indexre is számítani lehet. A szél helyenként megélénkülhet, sőt néhol erősebb széllökések is előfordulhatnak. A reggeli 6–13 °C-ról délutánra 20–25 °C-ra melegszik a levegő.

A napos idő szerdán is kitart, 22–26 °C közötti hőmérsékletekkel és helyenként enyhe záporokkal. Csütörtökre azonban egy hidegfront vonul át felettünk, amely a keleti tájakon akár hevesebb viharokat is okozhat. Péntekre ez a front már elvonul, a csapadék mennyisége csökken, és 18–24 °C közötti értékeket mérhetünk.