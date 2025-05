Figyelmeztetést adott ki az MVM: sok ügyfelet érintenek ezek a változások!

Egy másik fontos dologra is figyelmeztet az MVM

Idén tavasszal a megszokottnál jelentősen hidegebb napok is voltak, emiatt előfordulhat, hogy volt, aki a megszokottnál későbbi időpontban is fűtött. Azok, akik nem egyenletes részszámlát kapnak, hanem havonta diktálnak vagy hőmérsékletfüggő részszámlázási fizetési módban vannak, emiatt akár emelkedést is tapasztalhatnak a májusi gázszámláikban. Aki még nem használta el az éves szinten adható kedvezményes gázmennyiséget és megterhelő számára a magasabb összegű számla befizetése, kérhet részletfizetést az MVM ügyfélszolgálatán, telefonon vagy személyesen is.