Most közölték csak a hatóságok: ketten is meghaltak a reggeli M6-oson történt horrorbalesetben

Ketten meghaltak abban a balesetben, amely az M6-os autópályán történt kedd reggel Kisnyárád térségében - közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán.

Ketten is meghaltak kedd reggel az M6-oson Fotó: Löffler Péter

Azt írták, hogy a helyszínelés idején az érintett útszakaszon - Véménd és Babarc között - teljes útlezárás van érvényben.

A balesetről a BAMA részletesebben is beszámolt, mint írják a katasztrófavédelem közlése alapján frontálisan összeütközött két személyautó az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán, Kisnyárád közelében, a 185. kilométernél. Az ütközést csak tovább súlyosbította, hogy az egyik jármű kigyulladt, de az ott tartózkodók még azelőtt eloltották, hogy a mohácsi és a véméndi hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek. Egy harmadik személygépkocsi is érintett, a balesetben, amelyhez a mentők is kivonultak. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták.

A portál tudósítója később arról számolt be, hogy a baleset miatt óriási a torlódás a Pécs felé vezető szakaszon, és még most is hosszú órákat vehet igénybe a helyszínelés.

A baleset helyszínéről pedig úgy számolt be, hogy az egyik autó totálkárosra tört, a tűzoltóknak úgy kellett kiszabadítaniuk a roncsokból egy holttestet. Egy másik autó pedig, ami szintén érintett volt a balestben a szalagkorlátnak csapódott, annak egyik utasa szintén az életét vesztette.

