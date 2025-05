„Elengedem, ha menni kell” – Andrea a koraszülésről vallott, babája 500 grammal jött világra

Rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek a szülők ezen szakaszban. / Illusztráció: Pexels

Félelem – a koraszülés traumája

Andrea őszintén beszélt a szülés utáni traumáról is. Bár nála nem feltétlenül erről van szó, hanem egy úgynevezett „intézményfüggőség” alakult ki, ami a több hónapos intenzív kórházi tartózkodás után jelentkezett.

„Mikor más helyre kellett mennünk, szinte pánikba estem. Már ismertem minden nővért, minden szabályt, és most mégis egy új helyre kellett vinni a gyerekemet. Azóta is visszajárunk a kórházba, akár egy ölelésre, vagy hogy más szülőknek reményt adjunk. Ez az én terápiám.” - nyilatkozta Andrea, akinek az extrém koraszülés nemcsak lelkileg, hanem fizikailag is megterhelő volt.

Az én esetemben T-alakban vágták fel a méhemet, így a jövőbeli terhesség vállalása szerintem túl nagy kockázat lenne. Szóval nálunk nem lesz testvér – úgy érzem, a lottó ötöst csak egyszer lehet megnyerni.

- tartja Andrea.

„Ma már jól vagyunk”

Andrea kisfia végül 105 napot töltött a koraszülött intenzíven, és csodával határos módon megúszta a koraszülés legsúlyosabb szövődményeit.

Még most is küzdelmesebb, mint egy “időre született” gyermek, de nagyon szépen haladunk előre. Jelenleg beszédfejlesztésre járunk, és zajlanak vizsgálatok az autizmus gyanúja miatt. De boldog, mindig mosolygó kisfiú, és a világon nem cserélnék senkivel.

- zárta szavai Andrea.