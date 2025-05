Elszabadult a zalai munkagép, egy kidőlt fa majdnem végzett valakivel

Egy elszabadult traktor okozott pánikot, hagyott mögött hatalmas károkat, valamint ölt meg kis híján egy embert is a Zala vármegyei Iklódbördőcén, ahol egy férfi egy csavarhúzóval próbálta meg beindítani a sebességben hagyott munkagépet. Az gyakorlatilag az egész udvart letarolta: összetörte a család autóját, valamint két fát is kidöntött, amelyből az egyik rádőlt a gépet beindító férfira. A szomszédok riasztották a mentőket, még mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, akkora volt a baj. A helyiek szerint egyébként a férfinek volt gyakorlata munkagépekkel, most mégis megtörtént a baj, ami majdnem az életébe került – számolt be az esetről a Tények.