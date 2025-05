Kettős arcát mutatja az időjárás: a tavasz utolsó napjaira is rengeteg meglepetéssel érkezik

Bár már az utolsókat rúgja az idei tavasz, tartogat még egy pár meglepetést az időjárás. A melegedő idő, és hirtelen záporok mellett a következő napokban érdemes lesz felkészülni mindenre.

Úgy tűnik még van néhány meglepetés a tavaszi időjárás tarsolyában. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, néhol gomolyfelhőkkel és elszórtan kialakuló záporral. Az északias, élénk szél mellett, a 20-21 fokra melegszik a levegő.

Hétfőn is többnyire napos idő várható, de kelet felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Elsősorban a keleti tájakon zápor vagy eső is kialakulhat, miközben az északi szél továbbra is élénk marad, és 21-23 fokra erősödik a nappali felmelegedés.

Kedden változóan gomolyfelhős, napos idő lesz, de elszórtan ismét kialakulhatnak záporok. Az északi szél többfelé élénk, néhol erős lehet, a hőmérséklet pedig már elérheti a 19-25 fokokat is - írta a Köpönyeg.