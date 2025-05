Készüljünk fel a migrénre! 18 fokot változik a hőmérséklet

Szombaton napos, gomolyfelhős időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten megnövekszik a felhőzet, és itt akár zápor is lehet. Az északnyugati szél megélénkül, néhol meg is erősödik. 14 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk. Az éjszaka folyamán azonban rendkívül lefog hűlni a hőmérséklet.

Napközben tavaszias idő lesz, hajnalra azonban talaj menti fagy is lehet /Fotó: unsplash

Vasárnap a napsütést gomolyfelhők zavarják, de zápor csak néhol fordul elő - erre ismét az északkeleti területeken lesz nagyobb esély. -1 és +9 fok közé süllyed a hőmérséklet reggelre, akár több helyen lehet talaj menti fagy. Délután 17 fok körüli értékeket mutatnak majd a hőmérők.

Hétfőn a napsütés mellett délután gomolyfelhők képződnek, és elszórtan fordul elő zápor. Reggel 5, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Az északkeleti szél többfelé megélénkül.

Kedden folytatódik a gomolyfelhős, napos időjárás. Zápor csak néhol alakulhat ki. Az északkeleti szél továbbra is gyakran lesz élénk. 15 és 20 fok közé melegszik a levegő.

A frontérzékenyeknek jó híreink vannak

Nem várható jelentős fronthatás, így a frontérzékenyek közérzete kedvezően alakulhat. Az időjárás jelenleg nem valószínűsíti olyan tényezők megjelenését, amelyek érdemben befolyásolnák az egészségi állapotot, így a legtöbb panasz enyhülhet vagy akár teljesen meg is szűnhet. Ugyanakkor a hajnali hideg és helyenként élénk szél hatására előfordulhat fejfájás az érzékenyebbeknél, valamint az ízületi fájdalmakkal élők is fokozott kellemetlenségeket tapasztalhatnak - számolt be róla a Köpönyeg.hu.