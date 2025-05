Felfoghatatlan, ami történt: belehalt a fogorvosi kezelésbe a tündéri 9 éves kislány

A kilenc éves kislány, Silvanna Moreno március 18-án hunyt el, néhány órával a fogászati műtéte után, miután szüleik észrevettét valami nincs rendben a gyermekükkel. Kiderült mi okozta váratlan halálát.

Fogászati a beavatkozás során többféle altatószert is kapott Fotó: Pexels illusztráció

A fogászati beavatkozás után néhány órával leállt a szíve

A boncolási jelentés szerint a kilenc éves methemoglobinémiában halt meg, amely az alkalmazott dinitrogén-oxid, ismertebb nevén kéjgáz hatására alakult ki. Ez egy olyan állapot, amikor a vér nem tud elég oxigént szállítani, ami hipoxiához, vagyis oxigénhiányhoz vezet.

A halottkémi jegyzőkönyv szerint a beavatkozás során Silvanna többféle altatószert is kapott, köztük a dinitrogén-oxidot is. A kislányt a sürgősségi osztályra szállították néhány órával a fogászati beavatkozás után, ahol asystoliát állapítottak meg nála az orvosok, ez egy olyan állapot, amikor a szív elektromos működése leáll, és nem pumpál többé vért. A gyermeken több életmentő beavatkozást is végeztek, azonban semmi sem tudta megmenteni az életét.

Egy friss nyilatkozatban, egy több mint 20 éves gyermekaltatási tapasztalattal rendelkező okleveles fogászati aneszteziológus elmondta, hogy a methemoglobinémia egy nagyon ritka állapot, amely a dinitrogén-oxid alkalmazása során is kialakulhat. Hozzátette, hogy ha ez bekövetkezik, a betegek pulzoximéteres oxigénszintje gyakran kórosan alacsony, 80% körüli értéket mutat - írta a PEOPLE.

Az aneszteziológus hangsúlyozta, hogy a kilenc éves kislány a beavatkozás során egyszer sem mutatott figyelmeztető jeleket, és az oxigénszaturációja végig normális maradt. A beavatkozás előtt alaposan átvizsgálták Silvanna orvosi és fogászati előzményeit, és a protokoll szerint, folyamatos megfigyelés alatt volt a műtét során. A halálesetet a kórház balesetnek minősítette.