Itt a szenzációs bejelentés: világsztár jön a CPAC Hungaryra!

A CPAC Hungary egy Magyarországon megrendezett konzervatív politikai konferencia, amely a világ különböző részeiről hív össze konzervatív politikusokat, gondolkodókat és véleményformálókat. A nagyszerű vendégek közül a meghatározó amerikai kommentátor, Dave Rubin is csatlakozik a Magyarországon szervezésre kerülő CPAC Hungary Konferenciához.-olvasható Dave 'X' posztjában. Dave számára kiemelten fontos érték a szólásszabadság, ezért 2019-ben saját online platformot hozott létre a hozzá hasonló tartalomgyártók számára.

Rubin nem először jár hazánkban, 2023-ben személyesen is találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel. Példaértékűnek tartja, ahogy Magyarországon védelmezik a gyerekeket a woke káros hatásaitól, továbbá a gyermek bántalmazás ellen is jelentős lépéseket tesznek. Továbbá a férfi jelentős karriert tudhat maga mögött többek között, a The Rubin Report műsorvezetője.

Első könyve 2020-ban jelent meg Don't Burn This Book: Thinking for Yourself in an Age of Unreason címmel, második könyvét, amely a Don't Burn This Country: Surviving and Thriving in Our Woke Dystopia címet viseli 2022-ben adták ki.

Végezetül, a férjével Miami-ban élnek két gyönyörű gyermekkel.