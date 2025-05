„A tények nem törődnek az érzéseiddel” – májusban Budapestre érkezik a konzervatív forradalmár

"A tények nem törődnek az érzéseiddel” – ezzel a világhírű mondatával vált a konzervatív ellenállás szimbólumává Ben Shapiro. A konzervatív forradalmár - aki a CPAC Hungary vendégeként májusban érkezik Budapestre - rendszerint kendőzetlen kritikával kergeti őrületbe a liberális és baloldali újságírók tömegeit.

A CPAC Hungary-n tart májusban előadást Ben Shapiro, a Világ egyik legismertebb konzervatív hangja Fotó: Wirestock Creators / Shutteerstock

Shapiro a patrióta mozgalom egyik vezető médiaharcosa, aki napjainkra már többmilliós követőtáborral rendelkezik a közösségi médiában.

Ben szerint a „baloldali erőszakfilozófia egyszerű: jó, ha baloldali célokra használják és rossz, ha bármilyen más célra használják”. A történet nekünk is ismerős lehet, hiszen az Atlanti-óceán innenső oldalán a brüsszeli bürokraták és a helyi, hazai kitartottjaik rendszeresen támadják ezen köntösben a szuverenista kormányt, azonban a CPAC Hungary-n most Shapiro is utat mutat nekik - írja cikkében a Ripost.

A CPAC Hungary színpadán a hazai nagyközönség is szem- és fültanúja lehet Shapiro éles hangú véleményének és a globalista idegeket őrületbe kergető vitakultúrájának. Ben a The Daily Wire alapítója és a méltán népszerű The Ben Shapiro Show házigazdája, aki híres a merészségéről és nem ismer határokat, amikor a zsidó-keresztény értékrend melletti kiállásról és a baloldali identitáspolitika fékevesztett előretörésének megállításáról van szó.

Zsebkendőket elő, globalista tábor! Sírásra felkészülni, érkezik a patrióták kora!

Mit érdemes tudni Ben Shapiroról? 1984. január 15-én született Los Angelesben. Shapiro mindössze húszévesen vált országosan ismertté, amikor első könyvét, Brainwashed: How Universities Indoctrinate America’s Youth címmel publikálta. A kötetben a baloldali eszmék egyetemi túlsúlyát és az ezzel járó ideológiai torzítást bírálta – ez a téma azóta is visszatérő motívuma munkásságának. Shapiro a UCLA politológia szakán szerzett diplomát 2004-ben, majd a Harvard Egyetem jogi karán folytatta tanulmányait. A Harvard elvégzése után a neves Goodwin Procter ügyvédi irodánál helyezkedett el, később pedig saját jogi tanácsadó céget is vezetett. Nevét elsősorban nem jogi pályájának, hanem éles hangú politikai véleményének és vitakultúrájának köszönheti. 2015-ben társalapítója volt a The Daily Wire nevű konzervatív hír- és véleményportálnak, ahol évekig főszerkesztőként dolgozott. Ezen a platformon indította el máig is futó, rendkívül népszerű műsorát, The Ben Shapiro Show-t, amely napi podcastként és rádióadásként egyaránt elérhető. A The Ben Shapiro Show 2019 márciusában már a második legtöbbet hallgatott podcast volt az Egyesült Államokban, de azóta is minden évben előkelő helyen szerepel a leghallgatottabb műsorok listáján. 2020 óta Shapiro vezető véleménycikkírója a Newsweek című magazinnak, emellett rendszeresen vendégszerepel olyan médiumokban, mint a Fox News, a CNN vagy a BBC. Jelenléte a közösségi médiában is meghatározó: több millió követővel rendelkezik, az X platformon és a YouTube-on is.

A 2024-es év egyik legnagyobb zenei és politikai meglepetését szolgáltatta Tom MacDonald kanadai rapper és Ben Shapiro amerikai konzervatív kommentátor közös dala, a Facts, amely a "woke" kultúra, a genderideológia és a Black Lives Matter mozgalom ellen emel szót. A szövegben MacDonald és Shapiro egyaránt kifejezik ellenérzésüket a modern baloldali társadalmi mozgalmakkal szemben, mialatt saját politikai nézeteiket is reflektálják.