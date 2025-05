"Egy autó egyszerűen elhajtott az 5 éves kislányommal, brutális dolgokon kellett keresztülmennem, hogy visszakaphassam őt"

A filmek és sorozatok sokszor mutatják be azt a zsigeri félelmet és bizonytalanságot, amit a szülők számára okozhat, ha eltűnik, vagy elrabolják a gyermeküket. A valóéletből is számtalan történetet tudnánk említeni - akár a szerencsétlenül járt Madeleine McCannre is gondolhatunk - amikor a gyermek eltűnik, a családtagjainak pedig csak a félelem és tehetetlenség marad. Ilyen érzéseken kellett keresztülmennie a kanadai Julie Viscominak is, aki a saját hibáján kívül került egy olyan drámai helyzetbe, hogy a kislányáért kellett aggódnia, miközben nem szándékosan, de elrabolták a gyermekét.

Egy Uber-sofőr a tudta nélkül rabolt el egy 5 éves gyermeket /Fotó: Pexels/Illusztráció

A People számolt be róla, hogy hölgy egy Ubert rendelt, hogy a kocsi hazavigye őt, a kislányát, és egy csapatnyi gyermeket, akikkel együtt nézték meg a Toronto Raptors meccsét. Az utazás során az 5 éves kislány Amelia elaludt a hátsóülésen, és miután az édesanyja kiszállt a kocsiból és fizetett, a sofőr szó nélkül elhajtott. A férfi ráadásul észre sem vette, hogy a kislány békésen szundikál közben a hátsóülésen. Egy ilyen esetre még azt mondanánk, hogy bárkivel megtörténhet, és biztos nem volt veszélyben a gyermek, de Julie tortúrája csak ezután vette kezdetét.

Nem tudtam odamenni a lányomhoz, mert a leghátsó sorban ült a 7 személyes autóban, ezért meg kellett várnom, hogy mindenki kiszálljon. A terv az volt, hogy kinyitom a garázst, amíg mindenki kiszáll, majd visszamegyek és kiveszem a gyerekemet. Sajnos egy-két másodperccel késtem csak el, és elhajtott a sofőr. Kiderült, hogy mi voltunk az utolsó utasai a sofőrnek, így egyenesen hazavezetett a férfi

- kezdte beszámolóját a kétségbeesett anya a lapnak. Ezután Julie az alkalmazáson keresztül hívta a férfi céges számát, de már nem volt elérhető a szám, ezért felhívták az Uber céget, hogy elkérjék a férfi magántelefonszámát.

"Megkértem őket, hogy ha nem adhatják oda a számát, akkor hívják fel ők. Ők azonban ezt megtagadták és azt mondták, hogy ellentétes a szabályzatukkal, hogy a szabadidejükben zaklassák a sofőrjeiket a magánszámukon. Ezután a rendőrséghez fordultunk, de őket is elhajtotta a cég. Végül a rendőrség járőrei nagy keresőakció keretében megtalálták a sofőr lakóhelyét és személyesen mentek el megkeresni a lányomat. 80 percen keresztül semmit nem tudtam arról, hogy mi lehet a lányommal, és hol lehet. Az is félelmet keltett bennem, hogy mi van ha a sofőr lefeküdt aludni, közben pedig a kislányom egyedül megfagy a kocsiban. A rendőrök szerencsére épen és egészségesen találtak rá. Amint megláttam, kiugrottam az autóból és odarohantam hozzá, nem érdekelt a sofőr, vagy a járműve"