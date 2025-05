170 termékre jelentett be árcsökkenést a magyarok egyik kedvenc boltja - mától már érvényes is!

Folytatja az alapvető háztartási és higiéniai termékek áresőjét a PENNY Magyarország. A diszkontlánc május 30-tól kezdődően a vegyi áru választékának közel 40%-ánál csökkenti az árakat, így például a mosópor, az öblítő, a tusfürdő vagy a fogkrém most még nagyobb kedvezménnyel szerezhető be az üzletekben. A kiárusítás az elkövetkezendő hetekben közel 170 alapvető terméket fog érinteni, és bevásárlásonként akár több ezer forint kedvezményt is jelenthet a már megszokott pénztárcabarát árakból.