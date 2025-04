Lecsapott a TEK: elfogták Veszprémi Jimmyt, az alvilág hírhedt alakját

Komoly rendőrségi akcióval indult az április Veszprémben, miután a Terrorelhárítási Központ (TEK) egységei a reggeli órákban megjelentek Gy. László, az éjszakai életben csak „Veszprémi Jimmyként” ismert férfi otthonánál.

A rendőrség elfogta a Balaton környéki alvilág ismert alakját Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Gy. László elfogását a Magyar Nemzetnek a lap egyik forrása is megerősítette. A férfit többek között emberkereskedelemmel gyanúsítják. Gy. László neve nem ismeretlen a hatóság és az alvilág számára: a kilencvenes évek óta tartják számon a szervezett bűnözés környékén.

A férfi a kilencvenes években fontos tagja volt annak a veszprémi, balatoni körnek, amelyik 1994 környékén a Portik Tamáshoz is köthető Energol nevű olajos cég helyi szövetségeseként tartották számon. Ő az egyik olyan alvilági figura, akit a kilencvenes években zajló események kapcsán nem gyanúsítottak meg, pedig több súlyosabb ügy kapcsán is előkerült a neve, Gy. László neve különböző vallomásokban szóba került Molnár Péter veszprémi vállalkozó felrobbantásával kapcsolatban. Molnárt az 1997-ben „eltűnt” Szlávy Bulcsú észak-balatoni helytartójaként tartották számon, de a Szlávy érdekeltségeit átvevő Aranykéz utcai áldozattal, Boros Tamással ápolt üzleti kapcsolatokat.

Az üzletembert 1997. augusztus 13-án a Balatonalmádi és Szentkirályszabadja közötti útszakaszon Nissan Patrol típusú terepjáróval, a vezetőülése alá rejtett plasztikbombával robbantották fel. A 33 éves férfi életét vesztette, 21 éves utasa pedig életveszélyes sérülésekkel került kórházba, de végül túlélte a merényletet. Portik neve szintén szóba került a leszámolás kapcsán mint felbujtó, de őt sem gyanúsították meg.

Portik-ügyek egyik koronatanúja az Aranykéz utcai merénylet tárgyalásán azt is elárulta Gy. Lászlóról, hogy a bérgyilkos Jozef Rohác mellett még a Veszprémi Jimmy értett a robbanóanyagokhoz. Egy másik, a Portik-körhöz tartozó tanú pedig arról számolt be, hogy 1996-ban ő több fővárosi, kézigránátos robbantásban vett részt másokkal együtt, ezeket az energolosok megbízásából Gy. László irányította - számol be róla a Magyar Nemzet.