Vészhelyzeti protokollt rendelt el a vezérkar: földönkívüliek emelkedtek ki a vízből

Már hosszú ideje hangsúlyozzák a szakértők, hogy az UFO-król való diskurzust revideálni kellene, és új alapokra kellene helyezni az ezzel kapcsolatos kutatásokat. Korábban ugyanis az idegen lények Földre látogatásának kérdésköre nem volt több, pusztán science fiction, manapság azonban egyre bizonyosabbá válik, hogy az idegenek itt vannak, figyelnek bennünket, terveik vannak velünk, sőt, már nem is tartják ezt titokban. A kutatók szerint az idegenek tevékenységét több munkatempóra lehet osztani. Ezeddig a lappangó, megfigyelő szakaszban voltak, amikor igyekeztek feltűnés nélkül jelen lenni, hogy alaposan megvizsgálhassanak bennünket. Az elmúlt években azonban más fázisba váltottak: immáron nem titkolják, hogy itt vannak, mert kezdetét veszi a végrehajtás. A múltból most egy olyan történet derült ki, amely sokakat megdöbbentett.

Egyre feszültebb a helyzet UFO-ügyben

A CIA által feloldott, hátborzongató dokumentum egy állítólagos idegen mészárlást tár fel, melyben egy lezuhant UFO idegen legénysége egy teljes katonai egységet kővé változtatott. A jelentés szerint a szovjet csapatok mintegy 35 évvel ezelőtt lelőttek egy repülő csészealjat, amely a katonai egység felett körözött Szibériában - írtuk egy korábbi cikkünkben. Ez a történet alaposan felborzolta a kedélyeket, és az UFO-hívők szeme egységesen fordult Oroszország felé. Joggal gondolják ugyanis azt, hogy van ott még, ahonnan ez jött: sokan most újabb UFO-akták nyilvánosságra hozatalára várnak. Most pedig érkezett is egy ilyen.

Tengeralattjáró UFO

Az orosz haditengerészet több tagja is az atomtengeralattjárójukon dolgoztak, amikor egyszer csak különös jelenségre lettek figyelmesek a katonák és a szakemberek. A 2009-es hadművelet a Csendes-óceán déli részén zajlott, amikor észrevették, hogy a víz alatt valami 265 mérföld/órás sebességgel közelít feléjük - írja a DailyStar. Ekkor a kapitány vészhelyzeti protokollt rendelt el, és kiadta az utasítást, hogy a szovjet tengeralattjárót emeljék a felszínre. Ezzel épp, hogy elkerülték az ütközést. Az idegen tárgyak azonban követték őket:

A periszkópon keresztül látták, hogy ez a hat tárgy kijön a vízből, és valami abszurd gyorsasággal szállnak fel

- nyilatkozta egy szakértő.