Miket szoktál álmodni? Ezek utalhatnak arra, hogy voltak harmadik típusú találkozásaid, amiket elfelejtettél

Az emberi elme olyan komplex, összetett és csodálatosan fejlett rendszer, hogy még a legokosabb kutatók, tudósok sem ismerik ki teljesen. Az elme működését mintha a világ legzseniálisabb mérnöke tervezte volna meg, és ennek köszönhetjük, hogy egy fejlett, folyamatosan okosodó civilizációban élünk. Az egyik csodálatos képessége az emberi agynak a szelekció: ha valami traumatizált bennünket, nagyon rossz emléket hagyott és komoly lelki fájdalmat okozott, akkor az agyunk képes szűrni vagy módosítani az információt. Így előfordulhat, hogy bizonyos traumákra nem, vagy egészen másképpen emlékszünk. De vannak olyan esetek is, amikor kitörlik az elménkből az emlékeket. Ám mégha meg is történik ilyesmi, a tudatalattink sosem felejt, és gyakran álmokkal próbál üzenni nekünk.

A harmadik típusú találkozásokra a legtöbben nem emlékezek

Az emberek körében egyre gyakoribb kérdés a földönkívüli élet. Korábban az elképzelés, hogy létezhetnek más bolygókon is élőlények, nem volt több, csupán science fiction. Az elmúlt évek, évtizedek tudományos fejlődése, valamint az emberek megfigyelései azonban felülírták azt a megnyugtató gondolatot, hogy idegenek csak a filmekben és könyvekben vannak. Egyre több jel ugyanis arra mutat, hogy nem csak, hogy léteznek, de bizony a Földre is látogatnak, megfigyelnek bennünket, adott esetben pedig akár fel is veszik velünk a kapcsolatot. Az elraboltak közül sokan arról számoltak be, hogy az idegenek gyakran törlik az emberek emlékezetét, mindazonáltal bizonyos jelek utalhatnak arra, hogy találkoztuk velük. A tudatalattinkból nem tudják kitörölni a tapasztalatot, és olykor álmokkal juttatja a felszínre a történteket.