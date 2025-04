Halála napjáig nem mert beszélni a traumáról: itt vannak a posztmortem információk a szörnyű UFO-elrablásról

Elmondta, hogy folyton az internetet bújta, hátha egyszer felbukkan valami újdonság az 1973-as esettel kapcsolatban. És bizony nem is volt hiába! Egy fórumon Calvin Parker arról számolt be, hogy 1992-ben volt egy különös találkozása: a louisianai Baldwinben Parker munka után a kollégájával a teherautójukhoz mentek, amikor különös hangokat hallott az erdőben. Bement a rengetegbe, hogy megnézze, mi volt ott, és ekkor meglátta azokat a kék fényeket, amelyek olyanok voltak, mint 1973-ban. Vonzódott hozzájuk, ezért amikor landolt az űrhajó és kinyílt az ajtó, önszántából szállt be. Ekkor ugyanazokkal a lényekkel találkozott, mint 19 évvel korábban - írja a DailyStar.