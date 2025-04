Többmilliós kiruccanások: ilyen luxus körülmények között utazgatnak a tiszás képviselők

Amint az posztjából kiderül, Weisz az utazás fáradalmait a Miami-ban való tartózkodása alatt a Paraiso Bay Residenceslakosztályának medencéjében pihente ki. Azt pontosan nem tudni, hogy a TISZA üdvöskéje melyik kategóriájúingatlanban szállt meg, de az elmondható, hogy a működtető honlapja szerint a bérleti díjak 4.200 dollártól (a jelenlegiárfolyamon számolva több mint 1,5 millió forinttól) egészen 21.500 dollárig (a jelenlegi árfolyamon számolva közel 8 millió forintig) terjednek.

De Amerikán túl is van élet, és ezt Weisz bizonyítja is: míg egyszer az ausztráliai Bondi Beach-en fotózkodik szörffel a kezében, addig máskor a dél-koreai Woljeonggyo híd vörös oszlopait öleli önfeledten. Ha pedig Európa, akkor londoni tartózkodása alatt nem mulasztja el, hogy egy baráti összejövetelre betérjen az Amazonico London nevű étterembe, ahol nagyságrendileg 20 ezer forinttól kezdődik egy főétel, de ha a luxust kedvelő vendég valami igazán különlegest szeretne fogyasztani, talál fogást közel 100 ezer, de akár 200 ezer forintért is.

Ennyire gondtalanul, és ilyen fényűző körülmények között nyaralnak tehát a politikai kommunikáció szintjén folyamatosan elégedetlenkedő tiszás politikusok, amely ismételten igazolja azt a kritikát, miszerint a TISZA Párt, illetve Magyar Péter nem érti, és nem is értheti a „kispolgárok”, valamint a vidéki lakosság mindennapi problémáit, éppen ezért nem is törődik azokkal. Minden bizonnyal ebből az elitista életstílusból vezethető le az előbb említett társadalmi csoportok visszatérő sértegetése és lenézése.