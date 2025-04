"Nagyon nehezen élünk" - Till Tamás szülei nem számíthatnak pénzre, kisfiuk kegyetlen gyilkosától

- A polgárjogi igény már a büntetőeljárás nyomozati szakaszában is benyújtható. Azt az összeget, amit a bíróság megítél, kamattal is megterheljük 24 évre, hiszen az esedékesség a gyilkosság napján, 2000. május 28-án indul. Fontos, hogy ez a férfi viselje a vagyonjogi következményeket is. Ha jelenleg nincs végrehajtható vagyona, akkor ha szerez bármit, azonnal végrehajthatóvá válik a megítélt összeg, ha pedig nem szerez, így éli le az egész életét, adóssággal.