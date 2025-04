Szörényi Levente ma 80 éves – Teszteld le, mennyire ismered az életművét – KVÍZ

Szörényi Levente 1945. április 26-án született. Igazi művészcsaládban nőtt fel. Apja festőművész-grafikus volt, de hegedült is. Rajta kívül több hivatásos zenész is volt a rokonok között. Édesanyja azonban sajnos sosem hallhatta férje hegedűjátékát vagy fia dalait, mert halláskárosult volt.

Szörényi Levente ma ünnepli a születésnapját Fotó: Mate Krisztian

Testvérével együtt alkotott

Levente testvére is zenész lett. Már a gimnáziumban is együtt zenéltek. Felnőtt korukban is szoros maradt a munka- és testvéri kapcsolat. Szörényi Levente sikeresen ötvözte a beat-zenét a magyar népdal hagyományaival, ezzel vitte sikerre legendás együttesét. Nemzeti kultúránkat a zseniális slágereken kívül remek rockoperákkal is gazdagította.

Mennyire ismered Szörényi Leventét?

De vajon melyik volt az a híres együttes, aminek a tagja volt? Mikor mutatták be leghíresebb rockoperáját? Mi volt a híres slágere címe? Most tesztelheted, mennyire ismered Szörényi Levente életművét. Egy izgalmas kvízzel kedveskedtünk Szörényi Levente rajongóinak a zenei legenda születésnapja alkalmából.