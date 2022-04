Szörényi Levente nem engedte, hogy felköszöntsék

Volt, hogy színpadon állt és több tízezer ember énekelte neki egyszerre a boldog születésnapot című dalt, volt, hogy lány rajongók fürtökben lógtak az öltöző ajtaja előtt csak, hogy egy puszit adhassanak az ikonjuknak a jeles napon.

Fotó: Szörényi Levente /Facebook

Mára csendesebbé váltak a hétköznapok és persze az ünnepek is, a születésnapján sem kívánt nagy társaságot maga köré, de ennek ellenére is sikerült egy igazán jó hangulatú születésnapi bulit tartania Szörényi Leventének, aki kedden töltötte be a 77 életévét.

– Azért nem tudtak felköszönteni, mert kikapcsoltam egész napra a telefont. Már reggel elkezdett pittyegni és már akkor láttam, hogy nem leszek képes mindenkinek válaszolni – mondta a tőle megszokott őszinteséggel a Bors megkeresésére Szörényi, akitől azt kérdeztük, miért nem sikerült őt egész nap utolérni a jókívánságainkkal. – Természetesen nagyon jólesik, hogy ilyen sokan gondoltak rám, de terhesnek éreztem ezt a sok megkeresést, inkább azokra szerettem volna koncentrálni, akikkel éppen együtt voltam. A pilisszántói haverokra. Velük töltöttem a napot, ami igazán jól sikerült. Saját bort és saját pálinkát kóstolgattunk, beszélgettünk. Ma már ilyenek a bulik, ez esik jól – tette hozzá.

Fotó: Szörényi Levente/Facebook

Szörényi Levente évekkel ezelőtt visszavonult a színpadtól, de ugyanúgy fontos számára az Illés zenekar emlékének ápolása, és a színpadi ügynökséggel való foglalkozás. A hétköznapjait a borászatában tölti, távol a világ zajától.

– A hétvégén szűk családi körben is ünneplünk majd egyet, egyelőre ez a terv. Nem kértem ajándékot, mert nincs szükségem semmire, nekem már mindenem meg van, amiért nagyon hálás is vagyok.