"Szoboszlai Dominik megmutatta, hogyan nyerhetek pénzt!" – újabb csaló bukkant fel az interneten

Az internet segítségével egyre több csalóval találkozhatunk manapság. Egy Facebookos hirdetésben egy Farkas Laura nevű álprofil posztolta, hogy Szoboszlai Dominik segítségével több százezer forintot tudott nyerni.

Szoboszlai Dominik nevével is visszaéltek Fotó: Charlotte Wilson/Offside

Csalók az interneten: Szoboszlai Dominik ajánlja ezt az appot!

A Facebookon egyre több álprofil bukkan fel, ezek között található Farkas Laura álprofilja is. Már eleve az is furcsa lehet, hogy a profélképén Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka van. Aztán pedig jön a mese: egy csodás pénznyereményről.

Dominik Szoboszlai tartott nője lettem

- kezdi a hirdetésében.

Elméletileg a lánynak és barátjának nem volt sok pénze, és hiába dolgozott a lány pincérnőként megállás nélkül, alig tudtak megélni, és anyagi problémáik voltak - derül ki a hirdetésből. Azonban egy nap betévedt az étterembe Szoboszlai Dominik, fogyasztott náluk és szelfit is készített a lánnyal, ami jelenleg az álprofil profilképe is - ám ezen a fotón valójában Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka van!

Részlet a csaló hirdetéséből Fotó: Facebook

A lány végül elmesélte a focistának az anyagi problémáikat, erre Szoboszlai Dominik állítása szerint megoldást kínált: töltsön le egy appot, és ez majd segít neki pénzt nyerni. Egy kis összeg befizetése után, és a Joker nyerőgép segítségével több százezret tudhatott magáénak a lány - legalábbis erről számolt be, amit át is utalt a kártyájára. A hirdetésnél a játék elindítására is lehetőségünk van, és aki nem figyel, könnyen ennek a csalásnak az áldozatává válhat!

Mire kell figyelni, ha internetes csalóval találkozunk?

A legfontosabb a különböző csalások megelőzésénél, maga a csalás felismerése. Nem mindig könnyű felismerni a csalókat, azonban szoktak ráutaló jelek lenni, amiket jó hogyha észreveszünk. A Szoboszlai Dominikos hirdetés kapcsán is felmerülhet bennünk pár kérdés. Először is, túl szép hogy igaz legyen egy olyan hír, hogy könnyen és sok pénzt nyerhetünk, egy teljesen ismeretlen app letöltésével és az oda feltöltött összegünk segítségével. Másodszor, a játék rögtön az elején arra kér - a lány elmondása szerint -, hogy fizessünk be egy „kisebb” összeget. Figyeljünk, hogy ne adjuk meg gyanús oldalnak, alkalmazásnak a banki adatainkat, vagy bármilyen személyes adatainkat! Illetve érdemes utána nézni a személynek is aki közzé tette a posztot vagy hirdetést, hiszen kiderül ebből is, hogy valós személyről van e szó, vagy álprofilról.