Láttam, mi vár az emberre a halála után: ilyen lények kaparintják meg a lelkünket

A halál nem valójában nem jelenti mindennek a végét? Egy oxfordi filozófus úgy gondolja, hogy minden kétséget kizáróan be tudja bizonyítani, hogy a halál nem a vég, miután természetfeletti eseményeket tapasztalat egy kísértetjárta angliai parasztházban.

A filozófus könyvében beszámolt magáról a pokolról, és az Istennel való találkozás esélyeiről. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Chris Carter szerint létezik élet a halál után, és ezt nemcsak hiszi, hanem állítása szerint bizonyítani is tudja. Egy kísértetjárta angliai farmházban átélt természetfeletti élményei indították el a kutatás útján. Új könyvében, Case for the Afterlife (Érvek a túlvilág mellett) számos jelenséget vizsgál: halálközeli élményeket, halálos ágyon látott víziókat, szellemeket, valamint olyan gyermekeket, akik különös módon korábbi életeikre emlékeznek.

Carter munkájának egyik alapköve Frederic Myers üzenetei voltak, amelyeket állítólag halála után közvetített. Myers nem pokollal és szenvedéssel teli túlvilágról számolt be, hanem egy fokozatokból álló utazásról, amelynek első állomása Hádész, egy átmeneti pihenőhely.

Myers úgy írta le Hádészt, az asztrális síkot, mint egy határvidéket két világ között, semmi démoni nincs benne.

Könyvében leírta, hogy az ezen a síkon töltött idő eltérő emberenként, de a gyerekeknek sok esetben egyáltalán nincsen szükségük pihenésre.

A következő síkok között szerepel a teremtő képzelet szférája, az Eido, a Lángok síkja, a Fény síkja és végül az Out-Yonder, a fizikai világból való kilépés. Azonban a harmadik síknál kezdenek a dolgok kissé sötétre fordulni.

Nem mindenki élvezi az idilli létet a harmadik síkon: az alsóbb szinteket sötétnek, komornak, elhagyatottnak írják le, ahol nincsenek gyerekek, csak azok, akik felnőttként a Földön önző, gonosz életet választottak. Az, hogy mennyi ideig maradnak ebben az alsó régióban, attól függ, mennyi ideig maradnak önző, erkölcsileg fejletlen állapotban.

Carter szerint a pokol inkább olyan, mint egy rossz rémálom a rettegő lelkeknek, ahelyett, hogy egy kínzó birodalom lenne.

Az ötödik, hatodik és hetedik síkról azt mondják, hogy egyre nehezebb leírni, mivel fokozatosan egyre távolabb kerülnek földi tapasztalatainktól.

Arra a kérdésre is választ adott az író, hogy lehetséges-e Istennel találkozni a túlvilágon. Elmondása szerint Isten messze az emberek felett

Myers a halál utáni üzenteiben úgy írja le Istent, mint aki messze, messze az emberek felett áll, mi pedig… csak az általa a hetedik síknak nevezett síkon tudunk közel kerülni.

Carter elmondása szerint a halál csak egy kapu, az igazi utazás csak utána kezdődik - írta a Daily Star.