Nem vették komolyan az orvosok, súlyos betegséggel küzd a fiatal Anna

Anna Gray hat éve nem tud vizelni, miután ritka betegséggel diagnosztizálták. Élete egyik napról a másikra megváltozott, amikor egy nap arra ébredt, hogy nem tudott pisilni - írja a Mirror. Anna 2018-ban vesefertőzés miatt kórházba került, ezen a ponton már napok óta nem volt képes mosdóba menni. Hetekkel később még mindig fennállt a probléma, az orvosoknak kellett beavatkozni, két liter vizeletet távolítottak el a nő húgyhólyagjából.

Többszöri kórházi látogatás után derült ki az igazság - Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

Anna úgy érzi, az orvosok csak lerázták azzal a szöveggel, hogy "intenzívebben próbálkozzon". Amikor a nő másodszor is kórházba került, akkor kezdték el komolyan venni a panaszait. Néhány vizsgálat után kiderült, nincs semmilyen aktivitás a húgyhólyagjában, vagyis az agya nem kommunikál többé a szervvel. Az orvosok szerint Anna állapota maradandó, soha többé nem tud természetes módon pisilni, ezért egy állandó katétert ültettek a testébe, amelyen keresztül a vizelete egy hordozható tasakban gyűlik össze.

Anna élete 27 évesen örökre megváltozott. Munkaképtelenné vált és a házát sem szívesen hagyta el. A betegség hirtelen kebelezte magába, ennek ellenére háziorvosa nem vette komolyan a nő panaszát. Többszöri kórházi látogatással jutott csak eredményre, a fiatal nőt végül Fowler szindrómával diagnosztizálták.

Mi a Fowler szindróma?

Egy ritka rendellenesség, amelyben a húgycső záróizom nem képes ellazulni, hogy lehetővé tegye a normális vizeletürítést. A szindróma spontán jelentkezhet és oka ismeretlen. Érdekes módon a rendellenesség csak nőknél jelentkezik, általában 26 éves kor körül.

A betegségre lassan ráment Anna mentális egészsége is, a hosszú kórházi tartózkodás, a fájdalom és az élete végéig tartó betegség elfogadása mély depresszióba sodorták a nőt. 6 évvel később Anna sokkal jobb mentális állapotban van. A fizikai egészsége még mindig ingadozó, sajnos a katéter miatt hajlamos a fertőzésekre, amelyek akár szepszist is okozhatnak. Mindezek ellenére Anna elfogadta a testi kereteit, valamint rátalált egy hasonló helyzetben élő nők online közösségére is, akik támogatják egymást.