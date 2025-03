"Nem észleltük az aszteroidát" - lesújtó közleményt adott ki az űrügynökség, nincs erőnk a védelemre

Nem kicsíny rettegésben tartotta eddig a világot a 2024 YR4 elnevezésű aszteroida, amely immáron már a "városgyilkos" becenevet is megkapta. A nagy riodalmat az robbantotta ki, hogy a többi űrtörmelékhez képest nagyobb volt a valószínűsége annak, hogy becsapódik, éppen ezért a kockázati listát ez vezette - írtuk meg korábban. A NASA kalkulációi szerint a becsapódás esélye 20 százalék fölé emelkedett, amitől valóságos pánik alakult ki a Földön. Nem sokkal később azonban lecsökkentették 1 százalék alá, ugyanis az YR4 mozgásával újra tudták számolni a lehetséges pályáját. Az Európai Űrügynökség azonban most rossz híreket közölt.

Aszteroidák száguldhatnak felénk

Az, hogy az YR4 aszteroidát egyáltalán felfedezték, az annak köszönhető, hogy olyan helyen mozog, amelyet az ember látni tud a távcsövének segítségével. Ehhez tehát a szerencse is kell. Az Európai Űrügynökség azonban most arra hívta fel a figyelmet, hogy sajnos még mindig nem áll rendelkezésünkre az a technológia, amelynek segítségével azokat az aszteroidákat is időben elcsíphetnénk, amelyek a Nap felől közelednek. A Nap és a Föld közötti terület tehát tkp. egy vak folt a csillagászok számára, mivel olyan erős a fény, hogy nem lehet megfelelően kémlelni és vizsgálni a területet.

Ez volt az oka például annak, hogy a Chelyabinsk meteor 2013-ban észrevétlenül közelítette meg a Földet, és el is találta a Földet.

Nem észleltük az aszteroidát, mert a Nap irányából jött

- magyarázta az egyik tudós.

Így tehát most is fenn áll annak a veszélye, hogy egy hatalmas aszteroida közeledik felénk, amelyekről még csak nem is tudnak a tudósok, mert nem látják. A tervek szerint azonban 2032 körül felküldik a Neomir nevű teleszkópot, amelynek segítéségével talán jobban fel tudják majd térképezni ezt a szakaszt - írja a The Sun.