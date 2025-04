Riadóztat a NASA: borzalmas hírt közöltek a várospusztító aszteroidáról

A tudósok borzasztó frissítést adtak ki a „városromboló” aszteroidáról, amely 2032-ben veszélyesen közel halad el a Föld mellett.

Fotó: Shutterstock

Míg a NASA szerencsére kizárta annak lehetőségét, hogy 2024 YR4 elérje a Földet, a James Webb Űrteleszkóp (JWST) segítségével végzett új megfigyelések azt mutatják, hogy a Hold még mindig a lővonalban van.

A kutatók most azt mondják, hogy közel négy százalék az esélye annak, hogy ez az épületméretű űrkő ütközik a Holddal. Ezen felül az új megfigyelések azt is mutatják, hogy az aszteroida a korábban gondoltnál is nagyobb. Földi megfigyelések alapján az űrügynökségek eredetileg úgy becsülték, hogy a 2024 YR4 körülbelül 40 méter (131 láb) átmérőjű. Az új közvetlen mérések azonban azt mutatják, hogy az űrkő valóban 60 méter (200 láb) átmérőjű – körülbelül akkora, mint egy 15 emeletes épület.

Ha egy ekkora aszteroida eltalálná a Földet, 500-szor erősebb robbanást szabadítana fel, mint a Hirosimára dobott atombomba.

Miután tavaly decemberben felfedezték, a becsapódás valószínűsége gyorsan, riasztóan magasra, 3,1 százalékra emelkedett – ez a valaha mért legmagasabb esély egy nagy aszteroida esetében.

Februárban a világ űrügynökségei arra figyelmeztettek, hogy komoly esélye van annak, hogy a 2024 YR4 2032. december 22-én eléri a Földet.

Bár a legtöbb szakértő arra számított, hogy a hatás valószínűsége nulla felé csökken, ahogy a tudósok finomították előrejelzéseiket, a helyzetet elég komolynak ítélték ahhoz, hogy jobb megfigyelésekre legyen szükség.