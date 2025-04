Jeremy Kyle, aki hosszú éveken át milliós nézettségű műsorával vált ismertté az ITV-n, most először mesélt nyilvánosan élete legsötétebb időszakairól. A Kate Garraway által vezetett Life Stories című műsorban elmondta, hogyan omlott össze a stúdióban egy vendég öngyilkossága után, és hogyan került padlóra karrierje. A vendég, Steve Dymond, nem sokkal azután vetett véget életének, hogy elbukott egy hazugságvizsgálaton a The Jeremy Kyle Show-ban. Ez az esemény nemcsak a műsor végét jelentette, hanem egy mély személyes és szakmai válság kezdetét is. Kyle azonban egy súlyos személyes krízist is megosztott a beszélgetés során: a rákdiagnózisát.

A rák olyan mély hatással volt rá, hogy később elindította saját orvosi tematikájú műsorát / Fotó: UNSPLASH

Elmondása szerint 2012-ben kezdődött a megpróbáltatás, amikor egy orvosi vizsgálat során csomót találtak az egyik heréjén. Mindössze 24 órával azután, hogy szakorvoshoz került, már meg is műtötték - írja a Mirror.

Visszaemlékezve elmondta, hogy teljesen egyedül ment el a kórházba, ahol egy altatóorvos nyitott neki ajtót. Azt hitte, hogy megfog halni. A műtétet követő napokban az volt a legnehezebb számára, hogy meg kellett várnia, átterjedt-e a daganat a test többi részére.

Emlékszem, hogy egy csodálatos nővér ébresztett, aki egész éjszaka ott volt velem, és fogta a kezem. Halálosan féltem. Úgy éreztem, ha ő kimegy az ajtón, és kialszik a fény, akkor vége mindennek

- nyilatkozta. Végül megérkezett a diagnózis: a daganat kilencven százalékban volt toxikus. Elmondása szerint, ha ez az arány kilencvenöt vagy kilencvenhat százalék lett volna, a rák valószínűleg átterjed más szervekre is. Úgy érezte, nagyon szerencsés volt. Kemoterápiás kezelések sora következett, de végül felépült, és az orvosok gyógyultnak nyilvánították. A diagnózis olyan mély hatással volt rá, hogy később elindította saját orvosi tematikájú műsorát, a Jeremy Kyle’s Emergency Room-ot, amely 2015 és 2017 között futott:

Tovább tudtam lépni, de az elmúlt hetekben találkoztam olyan emberekkel, akik halálosan rettegnek attól, mit fognak megtudni. Ha öt évvel korábban kérdeznek erről, azt mondtam volna, hogy túl érzékeny vagyok ehhez a műfajhoz. De ez a műsor igazán lenyűgöző volt, és valódi, építő segítséget nyújtott az orvosok részéről.