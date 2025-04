"Elvéreznek benne az éttermek..." - a séfek gyilkosát mutatta be Rácz Jenő

Ki hallott már a Paté en croute-ról? Azt kell róla tudni, hogy világversenyt is rendeznek ebben a tematikában, egy pástétomról beszélünk, amit egy vajas tésztába burkolnak be. Ezt önmagában nem is merik bevállalni az éttermek, mert gyakorlatilag ez egy annyira nehéz fogás, hogy tökéletes legyen, hogy elvéreznek benne az éttermek, és napi szinten előállítani lehetetlen, hiszen majdnem két hét kell neki, amire elkészül.