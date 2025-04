Nincsenek szavak: orvosi mulasztás miatt vesztette el kisbabáját a kétgyermekes édesanya

Az Angliában élő Taylor Hough-Barnes élete örökre megváltozott 2023 júliusában, amikor 36 hetes terhesen bement a Royal Bolton Kórházba tartós vérzéssel. A 26 éves kismama abban bízott, hogy az orvosok komolyan veszik az aggasztó tüneteit, ehelyett azonban hazaküldték őt, mondván: ez csupán a szülés közeledtének normális jele. Másnap elfolyt a magzatvize, de a kislánya, Myla már nem mozdult többé. Néhány órával később közölték vele: a baba meghalt.

A 26 éves kismama abban bízott, hogy az orvosok komolyan veszik az aggasztó tüneteit / Fotó: UNSPLASH

A kórház azóta hivatalosan is elismerte, hogy hibát követett el. Mint megállapították, Taylor esetében magas kockázatú terhességről volt szó, hiszen előző két gyermekét is sürgősségi császármetszéssel hozták világra. Ha akkor bent tartják megfigyelésre, Myla ma is élhetne - írja a Daily Mail.

Taylor és párja, McCauley Sleigh azt mondták, nincs olyan szó, amivel le lehetne írni azt a fájdalmat, amit átéltek. A kisgyermekeik – Alaiyah négy, és Cauley, három éves – rendszeresen kérdezik, hol van a kishúguk, és nehezen értik meg, miért nem ment haza soha. Az édesanya úgy fogalmazott, borzasztó érzés volt ráébredni, hogy azok, akikre rábízták az életüket, cserbenhagyták őket. Dühöt és bűntudatot érzett amiatt, hogy nem követelte ki, hogy bent tartsák. Úgy érzi, ha a történetük nyilvánosságot kap, talán más kismamákat már nem fognak megalázni, vagy butának érezni, amiért aggódnak a saját testük jelei miatt.

Az illetékes egészségügyi hatóság szerint a kórház működése nem felel meg a biztonsági elvárásoknak. A brit Szülésznők Királyi Kollégiuma szerint a problémák gyökere a szakemberhiány és a forráshiány. Taylor ügyvédje szerint Myla halála tragikus, de megelőzhető lett volna. Mint mondta, mivel az előző terhességek komplikációkkal jártak, a kórháznak észlelnie kellett volna a veszélyt, és nem lett volna szabad hazaküldenie az anyát. A történtek következményei leírhatatlanul súlyosak – és tanulságul kell szolgálniuk.