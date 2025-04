Kiderült: erről tárgyalt Orbán Viktor és Izrael miniszterelnöke

Az ICC a demokráciát fenyegeti, mivel a terroristák mellett állnak ki - tette hozzá Benjámín Netanjáhú. A közel-keleti ország miniszterelnöke köszönetet mondott azért is, amiért Magyarország otthont biztosít az izraeli labdarúgó-válogatottnak is.

A radikális iszlám fenyegeti a nyugati világot, a Közel-Keleten pedig ennek egyik vezető állama Irán - jelentette ki az izraeli miniszterelnök, aki szólt arról is, hogy továbbra is minden túszt szeretnének hazahozni, köztük egy magyar állampolgárt is.

Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu közös sajtótájékoztatóját itt lehet visszanézni: