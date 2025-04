Orbán Viktor megszólalt Ukrajna uniós tagságáról: "hogyha lesz európai uniós tagsága Ukrajnának, akkor nem lesz pénz, amit haza lehetne hozni"

Pilisvörösváron tartott lakossági fórumon Orbán Viktor miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna uniós csatlakozása 15-20 éves távlatban is döntően hatással lehet Magyarország jövőjére. Úgy véli, a kérdés súlyát sokan alábecsülik, pedig a döntés nem csak Ukrajnáról, hanem Magyarországról is szól.

Orbán Viktor továbbra is a VOKS2025 fontosságára hívja fel a figyelmet. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A magyarok szeretnek arról beszélni, hogy hogy lesz jobb. De néha gondolni kell arra is, hogy ez tud lenni rosszabb is

Hangsúlyozta, hogy a mostani VOKS2025-ös népszavazásnak az a célja, hogy a magyarok döntsenek arról mit szeretnének a jövőben.

Orbán szerint Brüsszelben parancs van kiadva arról, hogy 2030-ig Ukrajnának csatlakoznia kell az Európai Unióhoz. Kihangsúlyozta, hogy ez már csak öt év, ami itt kopogtat az ajtón. A miniszterelnök szerint Ukrajna belépése súlyos következményekkel járhat, például a mezőgazdasági versenyben, a közbiztonság terén, valamint a magyar gazdasági érdekek szempontjából.

Ha valaki meg azt állítja, hogy ő majd hazahozza az uniós pénzeket, meg Ukrajnát is támogatja az európai uniós tagságban, az nyilvánvalóan hazudik. Mert hogyha lesz európai uniós tagsága Ukrajnának, akkor nem lesz pénz, amit haza lehetne hozni

A kormányfő külön kitért arra, hogy a népszavazás eredménye kulcsfontosságú lesz a kormány mozgásterét illetően.

Azt teljes komolysággal mondom önöknek, hogy ha nincs a magyar közvéleménynek egy meghatározó, nyilvánvaló többsége Ukrajna uniós tagságával szemben, akkor nem biztos, hogy csak kormányzati erőből az európai fórumokon meg tudjuk védeni Magyarország érdekeit

Hozzátette, hogy a következő fél év lesz az Európai Unió legnagyobb és legnehezebb csatája, ami nagyban meg fogja határozni a jövőt.

Orbán szerint Ukrajna jelenlegi állapotában messze van attól, hogy teljesítse az EU-csatlakozás feltételeit, és azt sem meri kimondani, hogy a következő 20-30-40 évben teljesülnek ezek a kritériumok.

Ma reggel mekkora is volt éppen Ukrajna? És mennyien is laknak ott?.

Kérdezte, utalva a háború következményeire és az ország jövőjének bizonytalanságára. Mint fogalmazott, nem az a lényeg, hogy mit gondolunk az ukránokról, hanem az, hogy mit gondolunk saját magunkról