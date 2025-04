Menczer Tamás: Még több pénzt, még több fegyvert küldene Brüsszel Ukrajnába

Menczer Tamás Facebook-posztban számolt be arról: egyértelmű, mit akar Brüsszel, mit akar Weber és Ursula von der Leyen is. Nem is igyekeznek titkolni, hogy Ukrajna EU-s csatlakozását erőltetik akkor is, ha a háborúban álló ország gyakorlatilag egyetlen feltételt sem képes teljesíteni, ráadásul a felvételük azonnal tökretenné nem csak hazánk, de egész Európa gazdaságát. Ráadásul Brüsszel továbbra sem látja be, hogy a békekötés támogatása az egyetlen út: továbbra is kötik az ebet a karóhoz, hogy ezt a konfliktust fegyverekkel kell megoldani.

"Weber után Ursula is beszélt! Még több pénzt, még több fegyvert Ukrajnába! És Ukrajnát az EU-ba! Ezért van útjukban a szuverenista Orbán-kormány! Ezért akarnak egy bábkormányt Brüsszel Péter vezetésével Magyarországon. Ne hagyjuk! Védjük meg a hazánkat! Mindenkire szükség van, irány a Voks 2025!" – hangsúlyozta Menczer.