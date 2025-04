Tömegbaleset az M1-esen, roncsok mindenütt, egy ember meghalt: szörnyű részletek derültek ki

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, április 23-án, szerdán rendkívül súlyos baleset történt Törökbálintnál, az M1-es autópálya Győr felé tartó szakaszán, ahol több jármű is egymásba csapódott. Egy ember az életét vesztette, nyolcan pedig kórházba kerültek. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, hatalmas volt a káosz. Most kiderült, pontosan hogyan is történt a baleset: egy autó a feltorlódott kocsisor miatt fékezett, a mögötte haladó kisbusz azonban nem tudott időben reagálni, és hátulról belehajtott. Ezt követően egy másik kocsi is beléjük csapódott – tudatta a Tények.

Teljesen összetört az egyik autó a balesetet követően Fotó: TV2

A ráfutásos balesetben az egyik sofőr, egy férfi olyan súlyosan megsérült, hogy noha egy órán keresztül küzdöttek az életéért a mentők, sajnos ennek ellenére elhunyt. Őt egyébként már a tűzoltóknak is úgy kellett kivágni az egyik jármű roncsai közül. A nyolc, kórházba szállított sérült ugyancsak mind férfi: ők jellemzően töréseket szenvedtek el.