„Megnyertem a lottót, és az életem megváltozott – aztán megdöbbentő felfedezést tettem a vőlegényemről”

Egy fiatal nő teljesen átalakította az egész életét, miután megnyerte a lottót. Ez a változtatás magában foglalta azt is, hogy szakított a vőlegényével egy rideg felismerést követően.

Lottónyertes döntött úgy, hogy lemondja még az esküvőjét is (Képünk illusztráció) Fotó: Unslpash

Alyssa Mosley a világjárvány után nyerte meg a lottót. Eleinte úgy döntött, hogy vagyonát titokban tartja, de végül arra jutott, a TikTokon bemutatja, hogy milyen is valójában az élet lottónyertesként. Videóival már több mint 31 ezer követőt gyűjtött. Bár nem részletezte, hogy pontosan mennyit nyert, ahhoz eleget, hogy felmondjon a munkahelyén.

Alyssa nyereménye odáig vezetett, hogy teljesen átértékelte a kapcsolatait, beleértve a párkapcsolatát is. Ezért úgy döntött, hogy lemondja az esküvőjét. Bár továbbra is tiszteli a vőlegényét, ez a váratlan élethelyzet ráébresztette arra, hogy a házasság, legalábbis most, nem lenne a megfelelő választás számára.

A házasságról alkotott nézetem valóban megváltozott, mint egy olyan fiatal nő, aki képes anyagilag ellátni magát. Néha házasságban találjuk magunkat, mert stabilitást biztosít... de úgy éreztem, hogy nem állok készen arra, hogy családot alapítsak, letelepedjek

- idézi a lottónyertes szavait a Mirror.

Alyssa három nappal azelőtt mondta le az esküvőt, hogy vőlegényével Las Vegasba akartak szökni, összekötni az életüket. A 20-as éveiben járó nő azonban inkább úgy döntött, nem siet, és a saját feltételei szerint akarja élni az életet.