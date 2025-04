A nyitvatartás a boltokban az ünnep alatt változott, ami miatt sokan megrohamozták az üzleteket. A vásárláson kívül más is foglalkoztatja a családokat, pontosabban azok férfi tagjait: nevezetesen az, hogy milyen húsvéti locsolóverssel lepjék meg a bájos hölgyeket. Mutatunk négy verset, amitől minden hölgy szíve ellágyul!

Hihetetlen húsvéti locsolóverseket írt a mesterséges intelligencia! / Képünk illusztráció: Shutterstock

Húsvéti vers a MI-től

Már a sonka frissen gőzölök az edényben, a tojások csillognak a tányéron, a torma bekészítve az ebédlőasztalon. Miközben a hölgyek a családot várják, a férfiak is készülnek, de még hogy! Ahogy az ünnep beköszönt, sokan gondolkodnak rajta, milyen locsolóverssel készüljenek. A Bors most segíteni akar, és nem „akárkit” vontunk be, hogy verstippeket adjunk – magát a mesterséges intelligenciát (MI) kértük meg, hogy írjon 4 húsvéti locsolóverset.

„Orcád vízzel hintem”

Korábban a MI-t a Ripost is bevetette már versíráshoz, és mi sem voltunk restek. Kedves, rímelő verset kértünk a géptől, remélve, hogy könnyfakasztó oldalát mutatja meg nekünk. Nem semmi, milyen locsolóverseket hozott össze!

Nevess, dalolj!

Húsvét hajnal, nyuszi szökken a réten,

Sonka illat csiklandozza a lelket mélyen,

Szép leány, orcád vízzel hintem víg jó kedvvel,

Nevess, dalolj szárnyalj, mint csicsergő madár a tavaszi égen!

Harmatszál

Kacag a piros tojás a fűben, ragyogva néz rám,

Locsolsz-e már, hisz’ vár a jány!

Egy csepp harmat hull most arcodra,

Te szép tavaszi harmatszál.

Csillag a holdfénynél

Húsvét reggel szelíd fénye csillan a tájon,

Szívem, ó leány, hozzád szól szerelmes vágyon.

Harmattal locsolom arcod, gyöngéd, tiszta képpel,

Szerelmem kísérjen, mint csillag a holdfénnyel!

Hintem arcodat

Tavasz zeng, a Nap aranya rád szórja fényét,

Húsvét szelleme szívedben gyúl, mint tiszta láng.

Szelíd vízzel hintem arcod, te szűz, drága lélek,

Boldogságod szárnyaljon, mint dal, mi öröké él!

Nos, lehet örülni, vagy éppen szörnyülködni!