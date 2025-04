Árulkodó fotók készültek Gyárfás Tamás tárgyalásán: lezárult egy kegyetlen gyilkosság története – galéria

27 év elteltével, 2025. április 10-én a Fenyő-ügyben megszülethet a jogerős ítélet. A vád szerint Gyárfás Tamás egy hosszas üzleti vitát követően döntött úgy, hogy Fenyő Jánost el kell tenni láb alól, és az üzletember megölésének megszervezésére Portik Tamást kérte fel. A már más ügyekben elítélt vállalkozó a feladatot a jogerős ítéletét töltő Jozef Rohacra bízta. A szlovák és a magyar maffia bérgyilkosa 1998. február 11-én a Margit körút és a Margit utca sarkánál, egy piros lámpánál odalépett Fenyő luxusautójához, és egy gépfegyverből tüzet nyitott a rettegett médiacézárra. A vállalkozónak esélye sem volt a merénylet túlélésére. A Fővárosi Törvényszék első fokon Gyárfást hét év szabadságvesztésre, Portikot pedig életfogytiglanra ítélte azzal, hogy legkorábban húsz év letöltése után helyezhető feltételesen szabadlábra.

Gyárfás Tamás a tárgyalás előtt ügyvédjével, Zamecsnik Péterrel beszélgetett Fotó: Bors

Az ítélet ellen mindkét vádlott fellebbezett, miközben az ügyészség is szigorúbb büntetés kiszabását indítványozta Gyárfás és Portik esetében is. Az ügy tehát a Fővárosi Ítélőtáblára került, ahol április 1-jén, kedden Portik Tamás bejelentette, hogy visszavonta a meghatalmazott védője, Szikinger István megbízását. A tanácselnök erre közölte, hogy a kirúgott ügyvédet kijelöli kirendelt védőnek, ugyanis senki sem maradhat a bíróságon ügyvéd nélkül. Április 8-án az ülésen már Helmeczy László ügyvéd is megjelent, aki közölte: Portik Tamás szerette volna őt megbízni a védelmével, de az idő szűke miatt lehetetlen lett volna felkészülnie a perbeszédre. Ezek után a tanácselnök felhívta Szikingert a védőbeszéd megtartására. A következő napirendi pontnak megfelelően Gyárfás Tamás felszólalt, az utolsó szó jogán. Beszédében megemlítette, hogy nincsenek gyilkos hajlamai, és eleve nem is lett volna oka Fenyő megöletésére. Korábban valóban voltak nézeteltéréseik, de addigra már rendezték azokat.

