Gyárfás Tamás a börtönben ünnepli 80. születésnapját - galériával

Gyárfás Tamást 7 év börtönre ítélték a Fenyő-gyilkosság felbujtójaként. Társa, Portik Tamás életfogytiglani fegyházbüntetést kapott. A jogerős ítélet szerint szerint Gyárfás még az 1990-es évek közepén került üzleti vitába Fenyővel, akivel idővel eldurvult a konfliktusuk. Gyárfás az utolsó szó jogán, saját védőbeszédében elmondta, hogy mire Fenyőt megölték, 1998 február 11-én, vitájuk már rendeződött, ráadásul az ő, azaz Gyárfás javára.

Gyárfás Tamás a bíró indoklását hallgatja Fotó: Markovics Gábor

A következő 27 év azonban folyamatos árnyékot vetett a producer és sportvezető becsületére, amit ő - mint mondta - a perben is meg kívánt védeni. De nem járt sikerrel. A bíróság ugyanis azt már korábban is bizonyítottnak látta, hogy a szlovákiai alvilág magyar kapcsolata, Jozef Rohac volt az, aki Fenyő autójába egy géppisztolyból több sorozatot eresztett. Most az is bebizonyosodott, hogy Rohacot a magyar maffia olajozásból meggazdagodó prominens tagja, Portik Tamás bízta meg a merénylettel. S mindezt Gyárfás Tamás érdekében és megbízásából tette. Így lettek mindketten a gyilkossági ügy felbujtói. Gyárfás az elsőfokú bíróságtól is hét évet kapott, de azt fegyházban kellett volna letöltenie. Most az enyhébbnek számító, de így is nagyon kemény esztendőket biztosító börtön fokozatban fog ülni. Ez azt jelenti, hogy jó magaviselete esetén büntetése háromnegyedének letöltése után szabadulhat. Ez azt jelenti, hogy kedvező esetben alig több, mint öt évet kell ülnie, azaz 81 évesen már újra szabad lehet. De, hogy élhet-e majd évek múlva a kedvezményekkel most még éppúgy nem tudható, minthogy az sem, hogy mikor és melyik börtönbe kell bevonulnia. Csak az a biztos hogy a 80. születésnapját rácsok mögött tölti majd.