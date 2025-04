Kettős tragédia: este lefeküdtek, soha többé nem keltek fel a kamasz testvérek

Kate Jones, egy marylandi édesanya 2024. január 14-én szembesült élete legnagyobb tragédiájával: két gyermekét, a 14 éves Skylart és a 10 éves Gaige-et holtan találta otthonukban. A gyerekek előző este filmeket néztek és megszokott módon lefeküdtek aludni. Gaige gyakran bújt a nővéréhez éjszakára, mivel szoros kapcsolat volt közöttük. Másnap a középső lány, a 12 éves Allyson vette észre, hogy testvérei még mindig nem keltek fel. Amikor telefonált édesanyjának, Kate megkérdezte: „Lélegeznek?”, majd azonnal hazaindult.

Felfoghatatlan, ami a két gyermekkel történt Fotó: Pexels

Az anya, aki teherautósofőrként dolgozott, mire hazaért, tudta, hogy nagy baj történt. Épp a nagymama próbálta meg újraéleszteni őket. A mentők átvették az újraélesztést, de már nem tudtak segíteni – a gyerekeket a helyszínen halottnak nyilvánították – írja a Mirror.

A szobában egy kis zacskót találtak Skylar ágya mellett, ami drogokra utalt. A rendőrség lefoglalt azt is és a mobiltelefonokat is, az ügyben azóta is folyik a nyomozás. Az édesanya akkor értette meg, hogy túladagolás történt, amikor meglátta a zacskót. A boncolási eredmények később megerősítették: a gyerekek véletlenül fentanillal adagolták túl magukat.

Néhány hónappal később, 2024 novemberében újabb veszteség érte a családot. Gaige biológiai apja, James Dehaven, aki Skylar számára is fontos figura volt, öngyilkosságot követett el. James egész életében függőséggel és depresszióval küzdött, de Kate szerint a gyerekek halálakor már józan volt.

Skylar okos, ambiciózus lány volt, aki sminkmániásként zeneszerző vagy lakberendező szeretett volna lenni. Gaige imádta a dinoszauruszokat, energikus és kedves kisfiú volt. Kate szerint a fia olyan volt, aki odaadta volna bárkinek a saját pólóját is. Az életben maradt középső gyermek, Allyson azóta terápiára jár, hogy megbirkózzon a történtekkel.