Lesújtó hírt kaptunk: elhunyt a népszerű tehetségkutató sztárja

A Britain's Got Talent sztárja -, aki pimasz táncával lenyűgözte Ant és Dec zenei formációt - tragikus hirtelenséggel, 34 évesen elhunyt.

34 évesen elhunyt a Britain's Got Talent sztárja Fotó: Pexels

Chantel Bellew, táncosnő, aki a 13. széria negyeddöntőjébe jutott, a kórházban halt meg, alig néhány héttel 34. születésnapja után. Leginkább katonai tematikájú táncáról volt ismert, amelyet háttértáncosokkal adott elő. Úgy tudni, hogy túladagolás következtében veszthette életét, a hírek szerint már hosszú ideje depresszióval küzdött.

Bellew tehetséges táncos volt, aki - amellett, hogy lenyűgözte az ITV tehetségkutató műsorának zsűrijét - még számos musicalben is szerepelt, többek között a Hugh Jackman nevével fémjelzett A legnagyobb showman brit turnéján is, de rendszeresen láthatták az emberek őt fellépett tengerjáró hajókon is. A Britain's Got Talent sztárja a cheshire-i Widnesben az elmúlt években tanított is másokat énekelni és táncolni, ám az utóbbi időben a mentális egészsége romlása miatt abbahagyta, és később egy szupermarketben vállalt munkát.

A szőke szépség barátai a GoFundMe-n egy gyűjtést hoztak létre, hogy kifizethessék Chantel Bellew temetési költségeit, és úgy búcsúztathassák el őt, ahogyan azt megérdemli. A hozzájuk beérkező összeg fennmaradó részét egy mentális egészséggel foglalkozó jótékonysági szervezetnek ajánlják majd fel - írja a Daily Star.