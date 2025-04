Ezzel kínálták magyarországi látogatásán Ferenc pápát

A hívek nagy örömére kétszer is Magyarországra látogatott a most elhunyt Ferenc pápa. Ha egy pápa egy országba látogat, azt mindig hosszas szervezés előzi meg. A vendégfogadó állam illetékesei egyeztetnek az egyházfő testőrségével a biztonsági protokollról és az egyéb kérdésekről. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a tényt, hogy a pápa nem csupán egyházfő, hanem Vatikán állam feje is, ezért a látogatása a lelkiség mellett politikai és diplomáciai jelentőséggel is bír.

Meghalt Ferenc pápa Fotó: Northfoto

Ferenc pápa Magyarországon kétszer tette tiszteletét. Először 2021. szeptember 7-én érkezett Budapestre, hogy bemutassa az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjét. Ezután sokáig kérdéses volt, hogy ismét hazánkba jön-e, végül úgy döntött, hogy a magyar fiatalokkal és az elesettekkel is találkozik. Másodjára 2023. április 28-án délelőtt 10 órakor szállt le a gépe a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren, ahol egy magyar kislány és kisfiú kenyérrel és sóval kínálta. Egy órával később udvariassági látogatást tett az akkori köztársasági elnöknél, aki saját kezűleg készített süteménnyel kedveskedett Róma püspökének. Nem sokkal később a miniszterelnökkel is beszélgetett. Aznap közös programon vett részt a magyar egyházi személyekkel. Április 29-én találkozott a szegényekkel, majd a Pap László Sportarénában a helyi fiatalokkal.

A pápa Budapesten miseruha helyett palástot vett fel Fotó: Metropol

Két éve, megromlott egészségi állapota miatt nem ő mutatta be a szentmisét

Április 30-án a parlament előtt szentmisén vett részt, de az előzetes tervekkel ellentétben nem ő mutatta be a megromlott egészségi állapota miatt. A szertartást tulajdonképpen csupán prezideálta, vagyis elnökölte, és még a számára külön erre az alkalomra készített miseruha helyett is a hasonló díszítésű, ám eltérő szabású palástot vette fel.