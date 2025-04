Elképesztő, mennyi lesz az eper ára

Ahogy arról a Kemma beszámolt, elindult az eperszezon. Bár még most fóliás epreket lehet látni leginkább, hamarosan jönnek a szabadföldi termesztésűek is. Jelenleg 1500-2000 forintos áron kaphatjuk kilóját, ám a szakemberek szerint az eperszezon közepén lesz ez bizony a duplája is...

Az eper ára elszaladhat - Fotó: Forrás: Flickr.com

Tatabányán az utcákon 1500 forintért árulják, lehet előre kimérten, dobozban is venni - ekkor azonban figyelni kell, mert ezek nem egy kilót nyomnak. A kecskeméti eper ára már 3990 forint. Az áruházakban pedig fél kilóért kérnek el 1500 forintot.

A legtöbben egyelőre gyümölcsnek viszik az epret, később majd kitűnő lekvár és szörp alapanyag is lesz a szemekből. A szabadföldi eper szezonja általában májusban indul, de fóliasátor alatt már április végén is találkozhatunk érett gyümölccsel. Évről évre előfordul, hogy sokan importot, főleg spanyol, olasz vagy görög epret árulnak magyarként. Ez nemcsak a vásárlókat károsítja meg, de a hazai termelőket is ellehetetleníti.

Az eper ára 2025-ben

A delmagyar.hu megkérdezett egy kertészt, aki próbálta megsaccolni az eper árát. – Szerintem, ha a tavalyi évet nézzük, vagy a tavalyelőttit, akkor elindul ilyen 5 ezer forint körül, ami egy hétig lesz tartható. Tehát eléggé össze fog érni a piac, elindulnak a többiek is, és ez mérsékelni fogja az árat – nyilatkozta a portálnak Ocskó Péter kertész.