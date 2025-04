Elképesztő: Magyar Péter részt vesz egy “családapák, akik támogatták feleségük karrierépítését” című beszélgetésen

Hangsúlyozzák a szervezők, hogy magánszemélyként vesz majd részt ezen, nem pedig politikusként. Ezt azért is jó tisztázni, mert valójában sohasem tudtuk, hogy a feleségét magánemberként vagy politikusjelöltként zsarolta, fenyegette, vagy hallgatta le.Ha már ilyen szép szériában van, javasoljuk, hogy mindenképp vegyen részt a telefontolvajlás és a bennfentes kereskedelem veszélyeiről szóló beszélgetéseken is. Sok vitánk volt és van Gyurcsány Ferenccel, de azt hiszem, sohasem vett és vett volna részt a „hatékony védelem a szemkilövetés ellen” c. beszélgetésen. A legszomorúbb az egészben az, hogy a Magyar Pétert támogató, külföldről kitömött gépezet mindezt szó nélkül hagyja. Ezt is, és a téboly minden más egyéb jelét is