Tömeges bezárást jelentett be a Burger King - ezek a régiók érintettek

Aki járt már az Egyesült Államokban, az bizony tudja, hogy Magyarországhoz képest jóval több gyorsétteremlánc várja az olcsón és gyorsan jól lakni kívánókat. Míg nálunk főleg a Meki, a Burger és a KFC uralja a piacot, addig Amerikában ott van a TacoBell, a Wendy's, a Jack in the Box, az In-N-Out Burger, és még sorolhatnánk. Bár odakint is előkelő helyet foglal el a Burger King, azért jóval több a vetélytársa, két államban pedig különösen rossz évet zárt az étteremlánc.

A Burer King sokak kedvence

Floridában és Georgiában több tucat Burger King éttermet fenyeget a bezárás, ugyanis a fő franchise-tulajdonos csődöt jelentett - írja a Mirror. Ez azt jelenti, hogy ezekben az államokban drámaian megcsappanhat a Burger King éttermek száma.