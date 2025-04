"Bűntudatom van, mert lefeküdtem a kedvesem egyik barátnőjével – a legjobb, ha mindent bevallok?"

Amikor a névtelensége megőrzését kérő férfi megtudta, hogy a párja megcsalta, akkor a nő legjobb barátnőjénél keresett vigaszt. Az eset évekkel ezelőtt történt, de a bűntudat azóta is gyötri. Úgy érzi, el kellene mondania az igazat, ugyanakkor tudja, hogy ezzel valószínűleg tönkretenné a kapcsolatukat, amely mára boldoggá és stabillá vált. Nyolc éve vannak együtt, ő 34, a barátnője pedig 36 éves.

Nem akar úgy meghalni, hogy a barátnője nem tudja az igazságot / Fotó: Unsplash

A The Sun szakértőjének írt levelében a férfi leírja, hogy a barátnője előtte egy bántalmazó kapcsolatban élt, korábbi partnere lelkileg teljesen megtörte. Nehezen szabadult meg tőle, és a férfi nem viselte jól, amikor új kapcsolatot kezdett. Körülbelül két évvel a kapcsolatuk kezdete után válságba kerültek: sokat veszekedtek, és a szexuális életük is megszűnt. Ekkor lépett újra színre a nő exe, aki kihasználta a helyzetet, és elhitette vele, hogy talán mégis ő lenne a megfelelő társ. A nő lefeküdt vele, de megbánta, és bevallotta párjának, mi történt.

A férfi szerette őt, és úgy döntött, megbocsát neki, hogy együtt dolgozzanak a kapcsolatukon. De a tudat, hogy a nő hűtlen volt hozzá, belülről emésztette. Ekkor kereste fel a nő akkori legjobb barátnőjét, akinek kiöntötte a szívét. A barátnő vigasztalta, együtt ittak, és végül lefeküdtek egymással. A nő viszonyt akart kezdeni vele, de néhány hét titkos találkozás után a férfi ráébredt, milyen súlyos hibát követ el, és véget vetett az egésznek.

Mindez öt évvel ezelőtt történt. Azóta nem beszélt azzal a nővel, és a párja sem tartja vele a kapcsolatot. Közben a kapcsolatuk újra megerősödött: közös otthont vettek, házasságot és gyerekeket terveznek. Ennek ellenére a férfit továbbra is nyomasztja a bűntudat. Úgy érzi, nem tud úgy meghalni, hogy elhallgatja, mit tett, ugyanakkor nem akarja összetörni a párja szívét sem.

A The Sun szakértője szerint, amit tett, az hibás döntés volt, de már bűnhődik érte a lelkiismeret-furdalásával. Ha most elmondaná az igazat, azzal csak fájdalmat okozna a nőnek. A legjobb esetben is megszűnne a bizalom, a legrosszabb esetben pedig véget érne a kapcsolat. Felmerül a kérdés: miért kockáztatná mindezt, amikor boldogok együtt?