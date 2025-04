Brutális felvételek az M7-es balesetről, ahol több gyerek is megsérült– Videó

Nem indult mindenkinek felhőtlenül a húsvéti időszak, ugyanis már nagypénteken, a délutáni órákban óriási karambol történt az M7-es autópálya Budapest felé vezető szakaszán Pázmánd közelében. A balesetben gyerekek is megsérültek. Emellett Nyírmihálydiba is mentőhelikoptert küldtek és az M3-ason, M5-ösön is karambol történt.

Az elhaladók sokkot kaptak a baleset látványától / Fotó: sonline.hu

Több gyerek is megsérült a péntek délutáni karambolban az M7-es autópályán, ahová még mentőhelikoptert is riasztottak. Az elhaladó kocsisokat sokkolta a látvány.

Az ütközés miatt az egyik személyautó az árokba sodródott, valamint a helyszínre mentőhelikopter is érkezett

- adta hírül az MTI.

A baleset miatt a 39-es kilométernél, Kápolnásnyék térségében a forgalmat egy időre teljesen megállították. Információk szerint a szerencsétlen balesetben kilencen sérültek meg, közöttük négy kisgyerek.

Mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre / Fotó: sonline.hu

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a sztráda Budapest felé vezető oldalán, Pázmánd közelében két személyautó ütközött össze.

A mentőszolgálat közlése szerint a helyszínre több mentőegységet, valamint mentőhelikoptert is riasztottak. A sérülteket, köztük négy gyereket – jellemzően törések, zúzódások miatt – helyszíni ellátás után kórházba szállították.

Az esetről készült videót itt tudod megtekinteni:

Mentőhelikopter sietett a 60 éves fejsérülthöz

Brutális baleset történt Nagypénteken a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírmihálydi közelében is. Egy 30 év körüli férfit súlyos sérülésekkel mentőautó szállított kórházba, míg egy 60 éves férfit mentőhelikopter fejsérüléssel.

Karambol az M3-ason

Baleset történt az M3-as autópályán is. Két személyautó karambolozott az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Kál térségében, a 100-as kilométerszelvénynél. A balesethez a gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az egyik gépkocsit áramtalanítják. Az érintett sztrádaszakaszon a külső sávon halad a forgalom - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Baleset az M5-ösön

Az M5-ös autópályán utazók sem úszták meg pénteken dugó nélkül: majdnem egy órás várakozás alakult ki, amikor Budapesttől nem messze, Inárcs közelében, a Szeged felé vezető úton két autó karambolozott. Ide két mentő és egy gyermekmentő is sietett a szemtanúk által adott információk szerint.