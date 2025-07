Megdobban a szurkolók szíve: visszatért a kajakhoz Kucsera Gábor

Kucsera Gábor kétszeres világbajnok, többszörös Európa-bajnok kajakozó. A 2008-as pekingi olimpián mind a K-2 500 méteres, mind a K-2 1000 méteres versenyszámban a negyedik helyen végzett Kammerer Zoltánnal.

A 2005-ös zágrábi világbajnokságon Kökény Rolanddal, a 2006-os szegedi világbajnokságon pedig Kammerer Zoltánnal nyert aranyérmet K-2 1000 méteren. Emellett több más világ- és Európa-bajnoki érmet is szerzett pályafutása során. 2015-ben, egy világbajnoki válogatóverseny után doppingmintája pozitív lett kokainra, amiért két évre eltiltották a versenyzéstől. Az eltiltása 2017 augusztusában járt le. Az eltiltása után Kucsera Gábor visszavonult a kajak-kenu sporttól.

A sportoló azóta ismert tévés személyiség lett, és számos műsorban felbukkant már. Az egyik legjelentősebb szerepe a TV2 Dancing With the Stars műsorában volt, ahol Stana Alexandra partnereként táncolt. Most azonban örvendetes posztot tett ki a Sztorijában.

Kucsea Gábor szurkolóként tért vissza Szegedre / Fotó: Instagram

Kucsera Gábor visszatért a kajakhoz - legalábbis nézőként. A magyar olimpikonnak, Kugler Attilának ment ki szurkolni Maty-érre.

Újra itt

- írta örömmel Kucsera Gábor, aki nagyon örült, hogy újra a pálya közelében lehet.