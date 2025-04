„Olyan, mint a koronavírus” - Áramszünet Spanyolországban: túlélőüzemmódra kapcsolt a magyar Aladdin

Milliók álltak széttárt karokkal, tanácstalanul. Áramszünet Spanyolországban, Portugáliában és Franciaországban is? Ráadásul egy időben? Mi folyik itt? - kérdezték sokan. Pillanatok alatt alakult át az emberek élete.

Az áramszünet Spanyolországban milliókat érintett / Fotó: NurPhoto / Getty Images

Áramszünet Spanyolországban - ez történt

A spanyolországi áramszünet április 28-án lepte meg az embereket. Aznap dél körül sokan pillanatok alatt élhettek át időutazást, hiszen minden modern, árammal működő eszköz leállt. Megbénultak a városok: a többi között leállt a tömegközlekedés, a boltok bezártak és a közlekedési lámpák is csütörtököt mondtak. Az pedig csak hab a tortán, hogy a világtól is elszakadtak, amikor az internet is elszállt.

Hosszú órákon át mindenki kénytelen volt elfogadni ezt a helyzetet, köztük az oroszlányi fiatalnak, Pinke Jonatánnak is. Mint ismert, ő a magyar Aladdin, aki ott tanult, ahol Angelina Jolie és Al Pacino is. A 28 éves fiatal férfi jelenleg Spanyolország fővárosában, Madridban él. A Borsnak korábban elmondta, hogy ő is csapdába került az áramszünet miatt. Épp vásárolni ment hétfőn, amikor rengeteg ember özönlött ki a boltokból, és mire feleszmélt se internet, se telefon – se áram nem volt a lakásában.

Nem tudok használni semmit, nem tudom feltölteni a telefonomat. Most nem megyek sehova, spórolok a telefonozással is, nehogy teljesen lemerüljön. Aztán várom, hogy mi lesz. Vezetékes internet nincsen, mobilnet akadozik. Facebookon és Whatsappon tudtam írni az ismerőseimnek, de lassan mennek át az üzenetek. A híreket is nagyon akadozva tölti be az internet

- nyilatkozta akkor lapunknak „Aladdin”.

Bár azóta normalizálódik az élet a városban, hiszen hajnalra véget ért az áramszünet, mégis nehéz órákon van túl. Hétfőn este újra hívtuk őt telefonon, és küzdelmes beszélgetés alakult ki: a telefon recsegett-ropogott, és néha megszakadt a vonal. Jonatán akkor épp Madrid belvárosában sétált. Azt mondta, előtte aludt napközben – a lakótársaival ezt a túlélési módszert választották, hogy átvészeljék a nehéz időszakot.

A telefon egyre rosszabbul működik. A csoporttársaim amikor hazajöttek mondták, hogy mindenkit hazaküldtek a munkából, egyiküknek még az online kurzusait is el kellett halasztania, hiszen nincs internet. Nem tudtunk semmit tenni, ezért mindenki úgy döntött, hogy lefekszik aludni.

– árulta el nevetve a Borsnak a magyar Aladdin.