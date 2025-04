Ez igen! Bóközönt kapott a magyar Aladdin, oda van érte Hollywood

A 28 éves fiatal srác nagyot álmodott és valóra is váltotta, amit akart. Pinke Jonatán minden vágya volt, hogy színész lehessen, és ezért mindent meg is tett: egészen Hollywoodig repítette az akarata, ahol az egyetlen magyar ösztöndíjasként ott szívhatta magába a színésztudást, ahol Al Pacino vagy épp Angelina Jolie is. Jonatánra az amerikai kaland idején újra rámosolygott a szerencse, az Aladdin mese eredeti szinkronhangja dicsérte meg őt.

Jonatán Aladdin bőrébe bújt és Hollywoodban is feltűnt így utcaművészként / Fotó: Bors olvasó

Aladdinként született

Jonatánt egész életében hasonlítgatták Aladdinhoz, sőt, még a szülei is ezt adták neki harmadik névnek.

Szó szerint Aladdinnak születtem. Gyerekkorom óta imádom a Disneyt, Aladdinon és a Pókemberen nőttem fel. Amikor megszülettem, a szüleim szerint úgy néztem ki mint Aladdin, ezért kaptam ezt a nevet.

– árulta el a Borsnak Jonatán, aki mielőtt az USA-kalandba belevágott, 2018-ban Spanyolországba utazott egy hátizsákos túrára. Nem is sejtette, hogy egy olyan amerikai barátot ismer majd ekkor, aki az édesapjával később összehozták őt Scott Weinger, az Aladdin eredeti szinkronhangjával!

"Ajtókat nyitott meg ez a barátság. Ez a barát közvetlenül Los Angeles mellett lakik, és az apukája szinkronrendező és a Disney-nek dolgozik. A rákövetkező évben, amikor az 5 hetes hátiszákos amerikai körútra is elmentem, náluk szálltam meg egy hétre. A barátom apja mondta, hogy Aladdin szinkronhangja egy régi ismerőre, egy nap majd bemutat neki" – idézte fel büszkén Jonatán.

Scott Weinger, Aladdin eredeti szinkrongangja (szélső bal) és Linka Jarkin, Jázmin eredeti szinkronhangja (jobbra) szerint Jonatán kiköpött Aladdin / Fotó: Bors olvasó

A férfi végül beváltotta ígéretét. Jonatán már a sztáriskola, a híres The Lee Strasberg Theatre and Film Institute padjait koptatta, amikor 2023 februárjában az amerikai barát édesapja összehozta a két Aladdint, sőt még Jázmin szinkronhangja, Linda Jarkin is ott volt! A Los Angeles-i Annie Díjátadó Gálára hívták meg. Ajjaj! – sokan így kaptak volna a szívükhöz, amikor egy Oscar-díjas mese szinkronszínésze ott áll előttük – de Jonatán szerényen és profi angol tudással beszélgetett ehelyett vele.

"Az apuka mesélt nekik rólam, hogy egy magyar színész is érkezik, aki úgy néz ki mint Aladdin és még úgy is hívják. Amikor Linda meglátott a gálán, felkiáltott, hogy te tényleg úgy nézel ki, mint Aladdin!" – folytatta a magyar Aladdin.