Zokogva kért segítséget a meggyilkolt bekefürdői fiúcska apja; eldőlhet az Észbontók sorozatgyilkos sztárjának a sorsa

A család nem hiszi el, hogy Gergely öngyilkos lett Fotó: Illusztráció - Pexels

Bíróság elé áll az Észbontók sztárja - ki is végezhetik Zsoltot

Egy magyar férfi esete foglalkoztatja nem csak a magyar, de az amerikai közvéleményt is már jó ideje. A mindössze 26 éves Zsólyomi Zsoltnak ugyanis sorozatgyilkosság miatt kell jövőhéten a floridai bíróság elé állnia. A korábban az észbontókban is szereplő fiatal a gyanús szerint két rokkant, homoszexuális férfivel végzett, mindkettőjüket megfojtotta. Korábban már kihallgatták Zsoltot, aki a helyi lapok szerint beismerte tetteit.

Bár egyelőre nem tudni, mi lesz a sorsa, az azonban bizonyos, hogy a törvény haragja a legszigorúbban fog lesújtani rá: vagy élete végéig börtönben marad, vagy pedig egy újonnan elfogadott törvény értelmében kivégzik.

Zsolt tárgyalása március 12-én kezdődik.

Zsólyomi Zsoltot akár ki is végezhetik Fotó: police.hu

Szeretőjét is kivégezte Zsolt

Az eset nem hagyta nyugodni a közvéleményt, főleg, miután kiderült: Zsólyomi Zsolt még szeretőjével is végzett. Az Észbontók korábbi sztárja - mint kiderült - álnéven cserkészte be áldozatait: Thomas Krayként vadászott a nyugdíjas férfiakra, akiket melegbárokban csípett fel, majd rútul kihasználta őket. Első áldozatához, a 66 éves Carlos Alonso Villaquiranthoz azonban romantikus szálak is fűzték: a férfi a partnere is volt későbbi áldozatának. A férfit végül brutálisan kivégezte: megfojtotta a fürdőkádban, a testet pedig otthagyta, méghozzá arccal lefelé, egy hat centis vízben. Második áldozatának is a fojtogatás lett a végzete: neki két biztonsági övet tekert a nyaka köré Zsolt.