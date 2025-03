Újra remekelt Takács Szofi: a legjobbak között jutott ki a világbajnokságra!

Lapunk már többször hírt adott a 9 éves debreceni csodalányról. A táncoslábú Takács Szofi már hároméves kora óta sikert sikerre halmoz. Most a fővárosban a Dance Star nevű válogatón remekelt. A debreceni Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület ifjú diákjában most sem csalódott a zsűri: a neves versenyről 5 aranyéremmel távozott, emellett pedig két táncát is előadhatja a világbajnoksági gálán.

Takács Szofi megállíthatatlan Fotó: Facebook/Takács-Pántya Barbara

A céltudatos kislány újra tarolt, ezúttal Budapesten csillogtatta meg tánctudását. Szofi öt szóló tánccal vágott neki a versenynek, ezúttal pedig már nem mini, hanem gyerek kategóriában pontozhatta a zsűri. A tehetséges gyermek mindenkit elkápráztatott, nem is csoda tehát, hogy mindegyik koreográfiáját aranyéremmel díjazták.

Szofi egy csodálatos hétvégén van túl! Részt vett a világbajnoksági kvalifikáción, ahol már gyerek kategóriában indult. Minden képzeletünket felülmúlták az eredményei.

– büszkélkedett el a remek hírrel a tánciskola vezetője, egyben Szofi édesanyja: Takács-Pántya Barbara.

A világ több pontján zajlanak most a világbajnoki kvalifikációk és mindenhol kiválasztják a legjobb koreográfiákat, amiket majd a világbajnokság ünnepi gáláján adhatnak elő a táncosok több ezer néző előtt egy hatalmas sportcsarnokban. Tavaly hat koreográfiát jelöltek erre a megtisztelő feladatra, amiből kettő Szofié volt. Úgy néz ki a megállíthatatlan táncos idén is helyet kap a legjobbak között. A kislány két táncát is méltónak tartották a gálára. Kíváncsian várjuk, hogy a kislány hogyan remekel majd a VB-n és innen is gratulálunk a csodás eredményhez!